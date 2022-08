Verso Ternana-Reggina, Inzaghi: “Recuperiamo alcuni calciatori, non sarà facile scegliere”

A due giorni dalla seconda partita di campionato, stavolta in quel di Terni, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita.

“Se alla Ternana mancano due attaccanti e al loro posto giocano Falleti e Favilli, significa che è una squadra forte; dovremo avere lo spirito giusto, tra le partite più complicate del torneo: hanno un ottimo allenatore che in Serie C ha fatto dei record incredibili. Una B così non si è mai vista, bisognerà fare attenzione sempre. Sui calci piazzati ci lavorano tutti, speriamo di sfruttarli ed essere all’altezza. Recupereremo qualcuno, Camporese e Majer ci saranno, anche Di Chiara si è allenato bene, non sarà facile scegliere, ho molte alternative e questo è un vantaggio. Vedo tutti i giorni la voglia e l’impegno dei ragazzi, non abbiamo ancora fatto nulla e siamo partiti in ritardo e da macerie; siamo in un momento alto ma arriveranno anche i momenti bassi. L’atteggiamento della squadra è quello che mi lascia più soddisfatto. Per adesso Giraudo e Di Chiara si giocheranno il posto, più avanti valuterò anche altre possibilità, come Di Chiara mezz’ala, è un calciatore eclettico e di grande intelligenza. Si parla di noi e cominciano a temerci, possiamo giocarcela con tutti, era impensabile prima, la nostra proprietà ha fatto grandi cose, spero che arrivino anche gli abbonamenti. Tutti dovranno giocarsi il posto, non ci saranno differenze tra giovani e vecchi, chi merita va in campo. Dobbiamo alimentare l’entusiasmo della gente con le nostre prestazioni, però bisogna anche non dimenticarsi da dove siamo partiti; arriveranno i momenti difficili e ci servirà il supporto dei nostri tifosi. Sono felice di allenare questa squadra, la società è felice per il nostro lavoro ed è quello che cercavo e speravo. Numericamente siamo a posto, ma siamo d’accordo sul fatto che se arriverà qualcuno, sarà solo per migliorarci, altrimenti siamo già competitivi così.”