Serie D, la composizione del Girone I: al via 18 squadre più il Giarre

La posizione del club siciliano non è ancora certa, di conseguenza la LND ha posticipato l'inizio del Girone I al 18 settembre, rimandando anche i calendari

Non comincia sotto i migliori auspici la stagione di Serie D dal punto di vista burocratico, con la questione ancora in sospeso riguardante la posizione del Giarre. Nel frattempo la LND ha diramato la composizione dei nove gironi, due da 20 squadre (A e D) e i restanti da 18, ad eccezione del Girone I che si ritrova al momento con 19 partecipanti proprio in virtù della presenza del Giarre, ammesso con riserva a seguito della decisione del TAR del Lazio dello scorso 9 agosto, favorevole ai siciliani inizialmente esclusi.

Fatto salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale, il Giarre sarà dunque la diciannovesima squadra del raggruppamento che comprende 6 formazioni calabresi, 3 campane e altre 9 squadre dalla Sicilia, tra queste il neonato Catania. Data la situazione riguardante la presenza del Giarre ancora non definitiva, la LND ha compilato i calendari degli altri otto gironi, prendendosi del tempo e stabilendo che l’inizio del Girone I avverrà il 18 settembre, con due settimane di ritardo rispetto agli altri raggruppamenti.

L’organico del Girone I di Serie D 2022/2023

Canicattì

Castrovillari

Catania

Città di Acireale

Città di S. Agata

Cittanova

FC Lamezia Terme

Giarre*

Licata

Locri

Paternò

Santa Maria Cilento

Ragusa

Real Aversa

San Luca

Sancataldese

Trapani

US Mariglianese

Vibonese



* Società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale