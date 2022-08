Serie B, il programma della 2^ giornata: ancora il Bari ad aprire le danze

Già tempo di tornare in campo per le venti squadre della Serie B 2022/2023. Metabolizzati i primi 90′, si riparte per una seconda giornata distribuita esattamente come la prima: un anticipo al venerdì, altri tre sabato, il resto del programma nella serata di domenica. Anche questa settimana toccherà al Bari dare il via al turno di campionato: dopo il pareggio di Parma con l’eurogol dell’ex amaranto Folorunsho, i pugliesi debutteranno tra le mura amiche ricevendo, in un derby del sud tra piazze prestigiose, l’altra neopromossa, il Palermo, vittorioso all’esordio.

SERIE B – 2^ giornata (19-20-21/08/2022)

19/08 – 20:45

Bari-Palermo

20/08 – 20:45

Ascoli-Spal

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

21/08 – 20:45

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Pisa-Como

Sudtirol-Venezia

Ternana-Reggina