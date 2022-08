Promozione, mercato “grandi firme” per l’ambizioso San Giorgio

Ai nastri di partenza del campionato di Promozione si presenterà un San Giorgio reduce dal sesto posto finale dello scorso torneo, un piazzamento non casuale ma frutto del gran lavoro svolto da società, tecnico e squadra sul lungo periodo. Per il campionato 2022/2023 il club neroverde si propone certamente come una sicura mina vagante per l’alta classifica, dove le annunciate protagoniste Palmese, Vigor Lamezia e Cinquefrondese dovranno fare i conti anche con i ragazzi di mister Giovanni Marcianò (a sinistra).

Nel pomeriggio di giovedì 18 agosto il tecnico ha potuto vedere all’opera i suoi in un test impegnativo contro il Bocale, formazione di Eccellenza. Nonostante i carichi di lavoro e la condizione ovviamente ancora non al top, il San Giorgio ha mostrato di possedere qualità importanti, sia collettive che nei singoli, pareggiando 1-1 la sfida grazie al gol del difensore Werneck pochi minuti dopo il vantaggio locale firmato Sapone. In campo si sono visti all’opera diversi nuovi arrivati, andati ad innestarsi sull’ossatura di una squadra collaudata e che ben si è espressa un anno fa. Tra i pezzi pregiati del mercato condotto con grande destrezza dal direttore sportivo neroverde Angelo Latella, troviamo Gino Digiacomantonio (assente nell’amichevole) in difesa, il centrocampista Pietro Candido, l’attaccante argentino Matias Vara, oltre ad un altro argentino che torna in campo dopo un anno sabbatico ed ex capitano del Bocale, Leo Secondi (a destra). Ingaggiati inoltre l’attaccante Minniti, i giovani Arcidiaco e Palmisano, ex San Gaetano, e Letizia, anch’egli ex Bocale.

Molte le riconferme tra i protagonisti dell’ultima stagione: i portieri Cannizzaro e Zindato; i difensori Favasuli, Mangiola, Romeo, Werneck e Zuccalà; i centrocampisti Luca e Michele Bellè, Carlini, Marco Cormaci, Soraci e Totò Laurendi; in attacco riconfermato Pasquale Gatto, in doppia cifra nella scorsa stagione. Il mercato regalerà certamente altre novità a mister Marcianò, che nel frattempo si gode la qualità e l’esperienza di una squadra che saprà divertirsi e far divertire.