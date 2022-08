Eccellenza, il Bocale ufficializza l’ingaggio del giovane Lentini

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di dare il benvenuto a Costantino Lentini, giovanissimo e promettente attaccante classe 2005, proveniente dalla Polisportiva Gi.A.Re., scuola calcio con sede a Melito Porto Salvo.

Il talentuoso Lentini è reduce da una stagione molto prolifica con la maglia biancoazzurra del club melitese. Sono ben 24 le reti realizzate in 18 partite nel campionato Provinciale Under 17, ma la sua incisività non si è fermata qui, avendo preso parte anche al campionato Under 17 di Calcio a 5, torneo in cui il Gi.A.Re. si è laureato campione regionale battendo in finale il Trebisacce con il larghissimo punteggio di 17-1. Lentini, capitano della squadra melitese, si è ritagliato un ruolo da protagonista a suon di gol, ben 5, che sommati ai 27 del girone di qualificazione sono diventati 32 in appena 9 partite. Per lui sono poi arrivati altri 2 gol nel girone eliminatorio della fase nazionale, giocando contro Misterbianco, Pisticci e Napoli Calcetto. Adesso per lui è arrivato il momento di compiere il salto di qualità, per dimostrare tra i grandi le enormi qualità e potenzialità mostrate in forza al Gi.A.Re.

A Costantino, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e augura di poter raggiungere traguardi straordinari!

Ufficio Stampa A.S.D. Bocale Calcio ADMO