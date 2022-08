Coppa Italia di Serie D, domenica il turno preliminare: in campo Locri e San Luca

Per molte squadre di Serie D è già tempo di scendere in campo per il debutto ufficiale della stagione 2022/2023. Con le sfide del Turno Preliminare prenderà il via nel weekend la Coppa Italia di Serie D, che nella scorsa edizione ha visto tra le sue protagoniste il Cittanova, capace di arrivare fino ai quarti di finale di un torneo notoriamente ostile alle formazioni calabresi.

Tra le trentasei sfide in programma, andranno in scena due derby calabresi, con Cittanova e Lamezia Terme, tra le nostre rappresentanti regionali, già ammesse al Primo Turno che si disputerà domenica prossima. Allo stadio “Macrì” di Locri, per la neopromossa formazione amaranto ci sarà subito un test impegnativo contro la Vibonese, retrocessa dalla Serie C; la vincente di questo confronto affronterà domenica prossima il Città di Sant’Agata. Al “Mimmo Rende” di Castrovillari si sfideranno invece i rossoneri del Pollino e il San Luca di mister Cozza, con il palio un altro derby calabrese, in casa del Cittanova, sette giorni più tardi.