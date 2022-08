Ultime News

ALTRO DIFENSORE UNDER, GIORGIO BARILLARO. Conferma importante con il 2004 Giorgio Barillaro, difensore, già nella rosa della prima squadra lo scorso anno, con diverse presenze ed anche un euro-gaol. Anche lui ha voluto...

E’ attiva la prevendita per il settore ospiti, dedicato a tifosi amaranto, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo stadio Libero Liberati di Terni contro...

Reggina

17/08/2022 | A cura di Domenico Geria

Le strade della Reggina e del signor Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia tornano ad incrociarsi per l’ottava volta. L’arbitro designato per il confronto in programma domenica sera allo stadio...