Reggina, i precedenti con l’arbitro Meraviglia: il primo incrocio fu in Serie D

Le strade della Reggina e del signor Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia tornano ad incrociarsi per l’ottava volta. L’arbitro designato per il confronto in programma domenica sera allo stadio “Libro Liberati” di Terni ha infatti già raccolto sette gettoni di presenza nelle sfide degli amaranto, la prima di queste risalente addirittura al campionato di Serie D, quando il 15 novembre 2015 l’allora Reggio Calabria s’impose per 4-3 al 90′ nel derby con la Palmese, grazie al gol-partita di Mimmo Zampaglione.

Dopo oltre tre anni, il signor Meraviglia e la Reggina si incontrarono nuovamente in Serie C, con la sconfitta amaranto per 1-0 a Castellammare contro la Juve Stabia nel febbraio 2019. Molto meglio andò la stagione seguente, la 2019/2020, quando il fischietto della sezione di Pistoia arbitrò due match casalinghi della Reggina di Toscano, vinti entrambi per 1-0, contro Catania e Ternana. Fu infatti proprio il signor Meraviglia a dirigere la sfida contro gli umbri del 10 febbraio 2020 quando la bordata di Liotti alla mezz’ora valse il gol-partita nello scontro al vertice. A distanza di due anni e mezzo toccherà ancora a lui arbitrare il confronto tra amaranto e rossoverdi, seppur a campi invertiti. Nelle ultime due stagioni di B, altri tre incroci tra la Reggina e Meraviglia: pareggio per 1-1 a Pordenone lo scorso settembre e sconfitte a Brescia per 1-0 e a Frosinone per 3-0.

Particolare curioso: Reggina e Ternana, insieme al Catanzaro, sono le squadre maggiormente dirette in carriera dal signor Meraviglia con 7 incroci; la statistica per gli umbri è di 1 successo, 2 pareggi e 4 sconfitte (compreso quello del “Granillo” del 10 febbraio 2020).