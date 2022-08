Reggina, da protagonista a possibile esubero: Montalto ai saluti

Il centravanti siciliano non è stato convocato da Inzaghi per le prime due uscite stagionali e potrebbe a breve lasciare la Reggina

Da protagonista a possibile esubero. Questa la parabola discendente di Adriano Montalto, finito ormai ai margini del progetto Reggina dopo l’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi. Il centravanti siciliano (autore di 11 reti e 2 assist in 48 presenze da quando veste la maglia amaranto) ha un contratto fino al 2024 con la società del patron Saladini, ma non è stato convocato dal tecnico piacentino per le prime due uscite stagionali (Sampdoria e Spal) e potrebbe rientrare a breve nell’elenco di calciatori destinati a lasciare Reggio. Lo stesso Inzaghi ha sottolineato a più riprese come la scelta di non inserire Montalto tra i convocati fosse esclusivamente tecnica, in virtù del numero di attaccanti in organico e del modulo utilizzato che prevede l’utilizzo di una sola punta centrale. Una sua eventale uscita libererebbe inoltre uno spazio nella casella Over che conta ancora una cifra superiore rispetto al limite massimo di 18 elementi.

Durante la conferenza stampa pre-partita contro la Spal, in merito alla questione legata agli attaccanti il tecnico amaranto ha dichiarato: “In questo momento noi davanti abbiamo Menez, Santander e Gori, tutti e tre attaccanti che ci possono garantire un elevato numero di gol e io mi auguro di poter avere in organico il capocannoniere del campionato”. Il calciatore ha diverse richieste e le sue caratteristiche farebbero comodo a numerose squadre di C, alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e rendimento. Una separazione dolorsa quella tra Montalto e la tifoseria amaranto, ma che giorno dopo giorno appare quanto mai vicina…

SANTO ROMEO