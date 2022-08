Eccellenza, il Brancaleone ufficializza tre nuovi argentini

Ufficializzati il centrale Spitale, ex Bovalinese, l'esperto centrocampista Fornillo e il giovane attaccante Dantraccoli

Tre nuovi calciatori argentini vestiranno la maglia del Brancaleone nella prossima stagione. Il club ionico ha ufficializzato l’ingaggio di: Cristian Fornillo, esterno di centrocampo classe ’90 arrivato dal Cays Defensores de Belgrano, nella terza divisione argentina; Bruno Spitale, centrale di difesa classe ’98 ex Bovalinese e prima ancora in forza al Liniers, quarta serie argentina; Lautaro Dantraccoli, attaccante classe 2003 alla prima esperienza in Italia dopo diverse stagioni nei torni giovanili del suo Paese.