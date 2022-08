Un turno di stop per il perugino Lisi

In riferimento alla prima giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha fermato un solo calciatore per una giornata: si tratta di Francesco Lisi del Perugia, unico espulso in questi primi 90′ di campionato.

Ammende invece per Ternana (6.000 euro), Ascoli (4.000) e Bari (2.500) per lancio di fumogeni e altri oggetti in campo, da parte dei rispettivi sostenitori.