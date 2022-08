Eccellenza, il Brancaleone annuncia la partnership con il Policlinico di Monza

L’ Apd Brancaleone Calcio 1969 comunica la partnership con l’Istituto ad alta specializzazione Policlinico di Monza . Sabato scorso, 13 agosto, ha fatto visita alla squadra durante l’allenamento il dott. Luca Faraone Dirigente Policlinico di Monza e Direttore Generale dei Poliambulatori Calabresi che fanno capo alla struttura sanitaria lombarda. Nell’occasione è stata ufficializzata la collaborazione con il noto e importante istituto medico che ha un presidio attivamente operativo a Bovalino (RC). La società è orgogliosa e felice di portare avanti tale collaborazione per sensibilizzare la cultura della prevenzione medica, soprattutto in un territorio come il nostro che spesso si sente abbandonato dalla politica sanitaria.

La dichiarazione e i saluti di Faraone: “Volevo ringraziare il mio amico Santo Palumbo per questo regalo. Siamo due innamorati di questo fazzoletto di terra che è la provincia di Reggio Calabria, tra di noi la chiamiamo “Terra Santa” e siamo a lei legati da un solido cordone ombelicale. Lo sport può essere un importante motore per far ripartire la nostra terra. Apro con piacere le porte delle nostre strutture al Brancaleone ed a tutte le società sportive del territorio. I nostri professionisti (cardiologi, ortopedici, specialisti delle patologie metaboliche, nutrizionisti) sono a disposizione di ogni sportivo per fornirgli, se è un giovane che inizia lo sport, le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti l’alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie ad insorgenza giovanile, o se viceversa è un adulto, per dargli le indicazioni relative al tipo di attività a cui può sottoporsi senza rischi. Vogliamo sponsorizzare la cultura della prevenzione a cui noi italiani non siamo, per costumi e mentalità, abituati; è invece fondamentale sempre valutare la condizione fisica di un soggetto che pratica attività sportiva.”

A.P.D. Brancaleone Calcio 1969