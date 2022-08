Spal-Reggina, le pagelle: Rivas straripante, Liotti imprevedibile

Grande e meritato successo della Reggina alla prima di campionato, netta affermazione in casa della Spal con le firme di Crisetig, Menez e Rivas. Le pagelle amaranto di RNP.

Colombi 7 – Primo tempo quasi da spettatore, si fa trovare prontissimo dopo neppure un minuto della ripresa su Zanellato; sempre attento anche sui successivi tentativi dei padroni di casa. Miracoloso al 90′ in uscita su Finotto.

Pierozzi 6,5 – Ottimi tempi in sovrapposizione; gioca bene sull’equilibrio difensivo, prende un giallo in avvio di ripresa. Dal 59′ Loiacono 6 – Ci mette l’esperienza nella fase clou del match, ma è in leggero ritardo sulla girata vincente di La Mantia.

Cionek 7 – Usa le maniere forti per non far toccare palla a Moncini e ci riesce perfettamente, costringendo infine Venturato a cambiare l’attaccante, ma pur cambiando l’interprete, il risultato non cambia

Gagliolo 7 – Fa a sportellate con le punte di casa riuscendo a prevalere quasi sempre con un mix di qualità e fisicità; stringe i denti insieme ai compagni di reparto nella ripresa sul forcing costante della Spal

Giraudo 7 – Prestazione diligente e con pochissime sbavature, si sbilancia di rado mostrandosi sempre attento e lucido, prende anche diversi colpi per il gran lavoro di sacrificio.

Fabbian 6,5 – L’emozione del debutto in B si nota solo con l’intervento in ritardo gli costa il giallo dopo neppure venti minuti; tanta sostanza e qualità, dalle sue parti non si passa. Dal 59′ Lombardi 6,5 – Lascia scoperto un paio di volte la sua zona di competenza consentendo ai locali di rendersi pericolosi, compie però altri importanti ripiegamenti.

Crisetig 7 – Regia illuminata e parsimoniosa, gestisce bene le uscite palla al piede della squadra; nel recupero del primo firma il meritato vantaggio amaranto.

Liotti 7 – Incursioni insidiose, si rende pericoloso, sfrutta le sue abilità per ritagliarsi un ruolo da scheggia impazzita; preziosissimo anche in copertura.

Ricci 7 – Palla-gol divorata dopo quaranta secondi, tenta poi in rovesciata con lo stesso epilogo; ispirato in zona cross, per due volte serve a Rivas palloni d’oro non sfruttati. Dal 59′ Canotto 7 – Subito ispirato, prima ispira Menez, poi disegna l’assist vincente per il gol di Rivas.

Menez 7 – Guizzante, dà una mano importante anche a centrocampo, liberando spazi per gli inserimenti dei compagni; freddo e lucido in avvio di secondo tempo nel finalizzare il raddoppio, premio meritato per la prova offerta. Dal 65′ Gori – S.V.

Rivas 7,5 – Accelerazioni pericolose, pressing costante che mette in difficoltà la difesa di casa, colpisce un palo, poi di testa viene murato da Alfonso; in avvio di ripresa inventa una magia che vale il raddoppio di Menez. Micidiale a metà ripresa sull’assist di Canotto, chiude la partita. Dall’82’ Cicerelli – S. V.

Mister Inzaghi 7 – Riconferma quasi per intero la squadra vista a Genova in Coppa Italia, e la fiducia è ben ripagata con i suoi ragazzi compatti, equilibrati, coraggiosi e propositivi, che attaccano in gran numero per tutta la prima frazione, rischiando pochissimo nelle retrovie. In avvio di ripresa in particolare, la squadra amaranto deve resistere agli assalti della Spal, dimostrando già una discreta maturità nel saper soffrire, rischiando di più rispetto alla prima frazione ma facendosi sempre trovare pronta. Qualche apprensione nel finale con la squadra che pare aver sofferto le sostituzioni effettuate. La qualità espressa dalle ripartenze poi risulta determinante per mettere al sicuro la prima vittoria stagionale di una Reggina da applausi.