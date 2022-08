Spal-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Si alza il sipario sul campionato di Serie B 2021-2022, con la Reggina che alle 20:45 affronta al “Paolo Mazza” di Ferrara la Spal. Sono 4 i precedenti in Serie B fra le due squadre, con un bilancio leggermente favorevole agli amaranto: 2 i successi per gli ospiti, una vittoria per gli estensi e un pareggio. L’ultima vittoria degli amaranto risale al 15 febbraio scorso, con la Reggina che in quell’occasione riuscì ad imporsi sui padroni di casa per 1-3. Gli uomini di Inzaghi vorranno dunque bissare quel successo, per iniziare al meglio il loro percorso in campionato e riscattare la recente uscita dalla Coppa Italia contro la Sampdoria.

Probabile formazione Spal

4-3-1-2 come modulo di riferimento per mister Venturato, che avrà a disposizione l’intero organico per provare ad ottenere bottino pieno alla prima uscita stagionale. Davanti ad Alfonso fiducia al blocco difensivo formato da Dalle Mura e Meccariello, con Celia e Dickmanm nel ruolo di terzini. Sulla linea di centrocampo l’imprescindibile Esposito verrà affiancato da Murgia e Zanellato, mentre in zona offensiva dovrebbe essere confermato il duo La Mantia-Moncini, con Mancosu alle loro spalle.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Celia; Murgia, Esposito, Zanellato; Mancosu; La Mantia, Moncini. All: Venturato

Probabile formazione Reggina

Assenze pesanti in casa Reggina, con mister Inzaghi che alla prima di campionato dovrà rinunciare a Obi, Camporese, Majer e Lollo. CIcerelli e Canotto agiranno dunque come esterni d’attacco, con Menez a guidare l’attacco amaranto. A centrocampo Liotti verrà riproposto nel ruolo atipico di mezzala a supporto di Fabbian e Crisetig, mentre davanti a Ravaglia dovrebbe essere confermata nuovamente la coppia Cionek-Gagliolo, con Pierozzi e Giraudo sulle corsie laterali.

Reggina (4-3-3-): Ravaglia, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Cicerelli. All: Inzaghi

Spal-Reggina, pronostico

Reggina che parte leggermente sfavorita secondo i maggiori siti di scommesse sportive, con la vittoria amaranto quotata rispettivamente a 5.00 e 4.75 (quote Snai/Sisal Matchpoint), “contro” le quote 1.75 e 1.80 del segno 1; quota del pareggio equivalente per entrambi i bookmakers (3.40). Interessante anche il segno GG a quota 1.85 (SNAI).

Spal-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 20:45 della gara tra Spal Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro tra Spal e Reggina si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO