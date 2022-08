Spal-Reggina, il commento: show amaranto al “Mazza”, tre punti meritati

Una grande vittoria per la Reggina al “Mazza” di Ferrara, un 3-1 sulla Spal arrivato in un match dominato quasi per intero dagli amaranto; le firme sul match di Crisetig al tramonto del primo tempo, Menez e Rivas nella ripresa. I locali con La Mantia accorciano le distanze ma il tentativo di rimonta si ferma lì, la Reggina soffre ma resiste fino alla fine.

PRIMO TEMPO – Avvio fulmineo della Reggina che sfiora il gol dopo quaranta secondi con Ricci. Ritmi subito alti da parte della squadra di Inzaghi che si affaccia con molti effettivi nell’area di rigore della Spal, la quale a sua volta si rende pericolosa su corner con Zanellato. Negli schemi di Inzaghi un ruolo importante lo hanno mezzali con i loro tempi d’inserimento, Liotti in tal senso crea apprensione al portiere di casa un paio di volte. A metà tempo il pressing di Rivas viene premiato da un pallone conquistato e costruito dagli amaranto, l’honduregno finalizza il lungo traversone finale di Ricci ma il suo tentativo s’infrange sul palo. La manovra avvolgente della squadra di Inzaghi mette in grande difficoltà la difesa di casa e a cinque dal riposo Rivas riceve un altro cross, il suo colpo di testa trova i guanti del portiere. Proprio in pieno recupero arriva il meritatissimo vantaggio sull’ennesimo forcing amaranto, a seguito di un calcio piazzato, la sfera allontanata dalla difesa arriva tra i piedi di Crisetig che con un sinistro piazzato dal limite trova l’angolino, portando la Reggina al riposo in vantaggio di un gol.

SECONDO TEMPO – La Spal parte con un piglio diverso nella ripresa e dopo neppure un minuto Zanellato dalla distanza impegna Colombi. Gli emiliani hanno un atteggiamento rabbioso e nei primi minuti creano scompiglio nell’area di rigore amaranto, ma al primo affondo Menez firma il raddoppio spingendo in porta il perfetto assist di Rivas per il raddoppio. Le squadre si allungano, i padroni di casa si riversano in attacco creando opportunità sulle quali Colombi non si lascia sorprendere; la Reggina risponde in contropiede, Menez va a caccia della doppietta senza fortuna. Nel frattempo il tecnico amaranto sostituisce gli ammoniti Pierozzi e Fabbian con Loiacono e Lombardi, uno stanco Ricci con Canotto; tocca poi a Gori prendere il posto di Menez e un minuto più tardi il nuovo entrato ispira Canotto a destra, traversone tagliato per Rivas che stavolta non sbaglia chiudendo virtualmente la partita. Prova a riaprirla La Mantia con una girata vincente a undici dal termine. A undici dal termine Cicerelli prende il posto di Rivas per dare maggiore aiuto in copertura e per provare a sfruttare la freschezza dei nuovi entrati per ripartenze che però non arrivano più. La Mantia al volo sfiora la doppietta, poi allo scoccare del 90′ Colombi in uscita compie un miracolo su Finotto. Dopo 5′ di recupero l’arbitro chiude la contesa sancendo il debutto vittorioso della Reggina di Filippo Inzaghi nella Serie B 2022/2023.