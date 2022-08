Serie B, tutti i risultati della 1^ giornata: vincono Genoa e Brescia

Si è completato il programma della prima giornata della nuova Serie B con le gare domenicali. Successo per la Reggina a Ferrara con la Spal (clicca qui per il commento del match, qui per le pagelle); vincono in trasferta anche il Cosenza a Benevento (decide Larrivey), il Frosinone a Modena (gol di Rohden) e il Genoa a Venezia (gol-partita di Yeboah quasi al 90′). Vittorie casalinghe invece per il Brescia sul Sudtirol e per l’Ascoli sulla Ternana, prossima avversaria della Reggina.

SERIE B – 1^ giornata (12-13-14/08/2022)

12/08 – 20:45

Parma-Bari 2-2

13/08 – 20:45

Cittadella-Pisa 4-3

Como-Cagliari 1-1

Palermo-Perugia 2-0

14/08 – 20:45

Ascoli-Ternana 2-1

Benevento-Cosenza 0-1

Brescia-Sudtirol 2-0

Modena-Frosinone 0-1

Spal-Reggina 1-3

Venezia-Genoa 1-2

Classifica

3 Ascoli, Brescia, Cittadella, Cosenza, Frosinone, Genoa, Palermo, Reggina

1 Bari, Cagliari, Como, Parma

0 Benevento, Modena, Perugia, Pisa, Spal, Sudtirol, Ternana, Venezia