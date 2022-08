Serie B, i risultati di sabato 13 agosto: vincono Cittadella e Palermo

Dopo l’antipasto del venerdì, altri tre anticipi del primo turbo di Serie B sono andati in scena sabato sera. Parte bene il neopromosso Palermo che batte 2-0 il Perugia; un gol di Pereiro al 93′ evita la sconfitta al Cagliari in casa del Como, 1-1 il finale; pirotecnico successo del Cittadella sul Pisa per 4-3 con i toscani che segnano due reti in pieno recupero. Oggi il resto del programma, compresa la sfida Spal-Reggina.

SERIE B – 1^ giornata (12-13-14/08/2022)

12/08 – 20:45

Parma-Bari 2-2

13/08 – 20:45

Cittadella-Pisa 4-3

Como-Cagliari 1-1

Palermo-Perugia 2-0

14/08 – 20:45

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Modena-Frosinone

Spal-Reggina

Venezia-Genoa