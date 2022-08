Spal-Reggina, la probabile formazione amaranto: tridente “conteso”

Per la prima gara del campionato 2022-2023, Filippo Inzaghi dovrebbe scegliere il 4-3-3, modulo preferito. In porta resta il dubbio tra Ravaglia e Colombi, ma dovrebbe giocare l’ex Frosinone. In difesa, certa l’assenza di Camporese, saranno Cionek e Gagliolo i centrali con Pierozzi e Giraudo sugli esterni. In mezzo al campo il tecnico ha pochi uomini considerate le assenze di Obi, Majer e Lollo. Spazio dunque a Crisetig, Liotti ed uno tra Lombardi e Fabbian (favorito). Tanti uomini, invece, per il tridente e molti ballottaggi. Potrebbe essere confermato Menez attaccante centrale con Canotto e Cicerelli laterali, ma occhio alla concorrenza di Rivas e Ricci. PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3-): Ravaglia, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Cicerelli. All. Inzaghi.