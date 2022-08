Serie B, rocambolesco pareggio nell’anticipo tra Parma e Bari

Si è concluso in parità il match inaugurale del campionato di Serie B 2022/2023. Allo stadio “Tardini” l’incontro tra il Parma di Pecchia e il neopromosso Bari è finito con il punteggio di 2-2, maturato per intero in una prima frazione di gioco entusiasmante. Un paio di minuti dopo il fischio d’inizio e gli emiliano passano con un gran gol di Man; pochi giri di lancetta più tardi rigore per gli ospiti, Antenucci calcia centralmente e Chichizola blocca facilmente, ma il portiere del Parma aveva entrambi i piedi lontani dalla linea di porta e il VAR ordina la ripetizione e questa volta l’attaccante piazza la palla sotto l’incrocio. Al 35′ Folorunsho dalla distanza segna un eurogol spedendo un missile all’incrocio dei pali; nei minuti finali Vazquez centra il palo, poi Mihaila su punizione firma il 2-2 che resterà tale fino al 90′.

Questa sera in programma Cittadella-Pisa, Como-Cagliari e Palermo-Perugia.

SERIE B – 1^ giornata (12-13-14/08/2022)

12/08 – 20:45

Parma-Bari 2-2

13/08 – 20:45

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Palermo-Perugia

14/08 – 20:45

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Modena-Frosinone

Spal-Reggina

Venezia-Genoa