Promozione, altri due arrivi per la Cinquefrondese

Prova di spessore e convincente per la Reggina a Ferrara. Gli amaranto sbancano il Paolo Mazza in maniera netta, soffrendo poco o nulla e sfiorando la goleada. Al netto della rivoluzione di mercato estiva, il dato da rimarcare...

Si è completato il programma della prima giornata della nuova Serie B con le gare domenicali. Successo per la Reggina a Ferrara con la Spal (clicca qui per il commento del match, qui per le pagelle); vincono in trasferta anche...