Eccellenza, il Bocale Admo ufficializza un nuovo attaccante

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo di Fabio Sapone, attaccante reggino classe 2000 che approda in biancorosso dopo un paio di stagioni trascorse in Serie D.

Prima punta di movimento, ha doti tecniche e fisiche eccellenti, esplosività e corsa. Cresciuto nelle giovanili di Reggina e Crotone, con i pitagorici si è messo in luce nel campionato Primavera, realizzando 22 reti in tre stagioni. Il salto tra i grandi avviene nel 2020 con l’approdo al Castrovillari; la sua esperienza con i Lupi del Pollino dura fino a gennaio 2021 quando attraversa tutta Italia per approdare al Borgosesia, in Piemonte. Il suo girovagare prosegue poi qualche mese più tardi: ad aprile cambia ancora regione e girone di Serie D, approdando all’Olympia Agnonese, in Molise, dove riesce a lasciare il segno con 4 reti in 13 partite. Nella scorsa stagione ha indossato le maglie del Chieti prima e del Porto d’Ascoli poi, spostandosi dall’Abruzzo alle Marche, confermandosi però sempre nello stesso raggruppamento di Serie D.

A Fabio diamo il benvenuto nel Bocale ADMO, augurandogli di poter esultare per i suoi gol insieme a tutti noi!

