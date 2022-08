Ultime News

L’attaccante Gabriele Gori ha chiuso, almeno per il momento, il lungo elenco di volti nuovi arrivati alla Reggina; il calciatore giunto in prestito dalla Fiorentina è stato il diciassettesimo innesto del mercato amaranto....

Altri due arrivi negli ultimi giorni per l’ambiziosa Cinquefrondese di mister Logozzo, che nel frattempo ha iniziato la preparazione alla nuova stagione. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l’arrivo del portiere...

Marco Albanese, classe 1993 rinnova con l’US. L’attaccante anche quest’anno farà parte del gruppo Marasco-Pondaco! Tutta la Società ringrazia Marco per la sua professionalità e disponibilità, e gli fa un grandissimo in...

Dilettanti

L’Asd Siderno 1911 annuncia il quarto nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta dell’attaccante della Guinea-Bissau, Anssu Mana classe ’98. In carriera ha vestito le maglie di Grotteria e Mammola in...