Serie D, gli abbinamenti del turno preliminare di Coppa Italia: in campo Locri e San Luca

La Lega Nazionale Dilettanti ha determinato gli abbinamenti per il Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D e il successivo Primo Turno. Squadre in campo domenica 21 agosto per il preliminare, che vedrà in gioco 77 squadre: le 36 neopromosse, tra le quali il Locri; 7 retrocesse dalla Lega Pro, tra queste la Vibonese; 15 società vincitrici dei playout, come il Castrovillari; 17 club classificati in 11^ e 12^ posizione nei gironi da 18 squadre e 13^ e 14^ nei gironi a 20, come il San Luca. A queste si aggiungono il Catania e il Giarre, quest’ultimo ammesso con riserva in virtù della decisione del TAR del Lazio e salvo ulteriori provvedimenti.

Domenica 21 agosto alle ore 16 si giocheranno Locri-Vibonese e Castrovillari-San Luca. Sette giorni più tardi, domenica 28 agosto, prenderà il via la fase effettiva a eliminazione diretta con in campo il Cittanova, il quale ospiterà la vincente di Castrovillari-San Luca; per quanto concerne Locri-Vibonese, la vincitrice ospiterà il Città di Sant’Agata.