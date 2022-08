Serie B, i precedenti tra Spal e Reggina: bilancio favorevole agli amaranto

Sono 4 i confronti ufficiali tra le due compagini in Emilia: una vittoria per gli estensi, un pareggio e due successi per gli amaranto

Pronti via, si comincia. Domani sera parte ufficialmente il campionato della Reggina, che in trasferta affronterà la Spal di mister Venturato. Bilancio leggermente a favore degli uomini di Inzaghi nei 4 i precedenti ufficiali giocati al “Paolo Mazza” di Ferrara, tutti disputati in serie B: una vittoria per gli estensi, un pareggio e due successi per gli amaranto, l’ultimo dei quali arrivato proprio nella scorsa stagione. In quell’occasione, gli uomini di Stellone riuscirono ad imporsi per 1-3 grazie alle reti di Tumminello, Bianchi e Galabinov.

Di seguito i precedenti ufficiali e le formazioni amaranto:

SERIE B 68/69, 31^ giornata (11/5/1969)

Spal-Reggina 0-0

Reggina: Jacoboni, Sbano, Clerici, Divina, Bello, Pesce, Guizzo (Ferrario), Pirola, Toschi, Florio, Vallongo. Allenatore: Segato.

SERIE B 73/74, 13^ giornata (23/12/1973)

Spal-Reggina 1-0

Reggina: Cazzaniga, De Petri, D’Astoli, Sali, Landini, Bonzi, Filippi, Tamborrini (Merighi) Comini, Zazzaro, Ferraro. Allenatore: Recagni.

SERIE B 2020/21, 25^giornata (27/02/2021)

Spal-Reggina 1-4

Reggina: Nicolas, Cionek, Loiacono, Crisetig, Edera (24’ st Bellomo), Delprato, Crimi (24’ st Bianchi), Montalto (37’ st Denis), Folorunsho (37’ st Okwonkwo), Liotti, Rivas (12’ st Menez). Allenatore: Baroni

SERIE B 2021/2022

Spal-Reggina 1-3 (18′ Mancosu (S), 34′ Tumminello, 59′ Bianchi, 78′ Galabinov)

Reggina: Micai; Loiacono, Cionek (83′ Amione), Di Chiara; Adjapong, Bianchi (60′ Hetemaj), Crisetig, Cortinovis (78′ Bellomo), Giraudo (60′ Kupisz); Folorunsho, Tumminello (60′ Galabinov)

SANTO ROMEO