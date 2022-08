Inzaghi: “Abbiamo avuto tante difficoltà, ma la Reggina è viva e venderà cara la pelle”

“Le difficoltà di questa esperienza sono state tante fin dall’inizio, ma Reggio c’è, è forte ed è presente. Se pensiamo a dove eravamo alcune settimane fa dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, ma ancora il cammino è lungo. I ragazzi si stanno allenando bene, si impegnano quotidianamente e ce la stanno mettendo tutta per recuperare le settimane perse a causa delle vicissitudini societarie. Non deve essere un alibi questo, dovremo avere grinta e fame di vincere e ovviamente saremo supportati dal nostro incredibile pubblico”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore amaranto Filippo Inzaghi, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Spal. Il tecnico ha voluto fare il punto della situazione in casa Reggina, alla vigilia dell’esordio stagionale della sua squadra in campionato:

INFORTUNI – “Santander sta bene ma è rimasto tanto fermo e non partirà titolare. Assenti certi del match saranno Obi e molto probabilmente anche Camporese che ha avuto un problema a Genova e dobbiamo ancora valutarlo. Indipendentemente dagli infortuni, guardo poco a quelli che mancano e mi concentro sui giocatori che ho a disposizione. Queste assenze ci hanno dato anche la possibilità di sperimentare e dare spazio a giocatori come Liotti che anche fuori ruolo ha fatto molto bene”.

BOMBER – La squadra è stata completamente rivoluzionata, quindi le nostre certezze per quanto riguarda alcuni ruoli dovremo trovarle gara dopo gara. Relativamente al centravanti noi abbiamo tre attaccanti che ci possono garantire tanti gol, Menez, Gori e Santander. Spero che tra questi ci possa essere il capocannoniere del campionato, ma se così non sarà ci affideremo alla forza del collettivo”.

DI CHIARA – Dobbiamo risolvere alcune cose burocratiche per quanto riguarda il match con la Spal e potrebbe non essere convocato. Quello che voglio sottolineare di Gianluca è stata la sua ferma volontà di ritornare qui a Reggio. Prima i giocatori li andavamo a cercare, oggi sono loro a chiedere di voler vestire i colori amaranto”.

SANTO ROMEO