1^ Categoria, il Siderno ufficializza due nuovi arrivi

Doppio rinforzo per il Siderno che ha ufficializzato l’ingaggio dei centrocampisti Alessio Raschillà, classe ’98, e Antonio D’Agostino, classe ’97. Di seguito il doppio comunicato del club.

L’Asd Siderno 1911 annuncia il secondo nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta del centrocampista Alessio Raschillà classe ’98. In carriera ha vestito le maglie di Locri e Antonimina in Prima Categoria, Brancaleone in Promozione ed Eccellenza, Africo in Promozione, Bianco Prima Categoria, Bovalinese in Eccellenza e nell’ultime due stagioni ha disputato il campionato di Promozione con La Vallata Del Torbido.

L’Asd Siderno 1911 annuncia il terzo nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta del centrocampista Antonio D’Agostino classe ’97. In carriera ha militato nei campionati piemontesi con Usd Crescentinese in Promozione, Pro Palazzolo in Seconda Categoria, LG Trino in Eccellenza e Virtus Salugiese in Seconda Categoria.

Rientrato in Calabria ha disputato nell’ultima stagione il campionato di Seconda Categoria con l’Antonimina.

Ufficio stampa ASD Siderno 1911