Spal-Reggina, le info utili per il settore ospiti dello stadio “Mazza”

E’ attiva, dalla giornata di ieri, la prevendita per il settore ospiti, dedicato a tifosi amaranto, in occasione della gara d’esordio del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL, domenica 14 agosto alle ore 20:45.

Il costo del biglietto intero è di € 16,00 + diritti di prevendita. Sono previsti prezzi speciali per le donne e over 65 (€ 12,00 + diritti di prevendita), mentre per gli Under 18 il costo è di € 8,00 + diritti di prevendita. Il circuito abilitato alla vendita è VivaTicket. Potrai acquistarlo presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento www.vivaticket.com.

La porzione dell’impianto riservata ai sostenitori amaranto potrà contenere fino a un massimo di 1 491 spettatori. Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per sabato 13 agosto alle ore 19:00.

Ufficio Stampa Reggina 1914