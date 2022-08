Reggina, Gagliolo: “Dovremo partire bene e far punti, la nostra tifoseria ci aiuterà”

Conferenza stampa congiunta di presentazione dei calciatori Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo, svoltasi al Centro Sportivo Sant’Agata; di seguito le dichiarazioni di Gagliolo.

“Siamo partiti in ritardo ma si è creato un bel gruppo, siamo tanti ragazzi con alle spalle esperienze anche in campionati inferiori giocando su campi difficili. Il mister ci sta dando una mano importante per unirci ancora di più e per crescere come squadra, partita dopo partita. Per una stagione importante sono necessari il gruppo e l’unità d’intenti, chi subentra deve dare ancora di più perché l’intera rosa è fondamentale; sarà importante anche il sostegno dei nostri tifosi. Il mister ci dà tanti consigli sul modo di giocare, varie soluzioni che poi noi dobbiamo saper interpretare in base all’avversario. Le stagioni iniziano tutte in maniera diversa, a Parma era un gruppo collaudato dalla C, qui siamo in gran parte nuovi e ci stiamo amalgamando, serve tempo; mi trovo bene sia con Cionek che con Camporese, poi sarà il mister a scegliere chi giocherà. Le stagioni si preparano poco per volta, iniziare bene e fare punti subito aiuta, dobbiamo arrivare prima possibile alla salvezza e considerare ogni partita come una finale. Sono mezzo svedese e fin da piccolo ho vissuto ogni anno per qualche mese in Svezia, parlo bene la lingua, i miei nonni sono lì e anche mia madre dopo la separazione è tornata a casa. Ho avuto l’opportunità di essere convocato dalla nazionale, proprio come sognava mia madre, ho colto l’occasione e per me è stata un’esperienza unica. Le piazze del sud sono più calde, anche la Salernitana ha avuto una grossa mano dai suoi tifosi lo scorso anno, la nostra tifoseria non è da meno e ci aiuterà.”