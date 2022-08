Reggina, Canotto: “Tornare qui dopo tanti anni è stata una grande emozione”

Conferenza stampa congiunta di presentazione dei calciatori Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo, svoltasi al Centro Sportivo Sant’Agata; di seguito le dichiarazioni di Canotto.

“Tornare a Reggio è stata una bella emozione, sono stato qui per tre anni da piccolino, appena ho saputo che c’era questa possibilità non ho esitato; c’è un progetto importante e ambizioso, mister Inzaghi per noi conta tantissimo. Cercherò di dimostrare il mio valore insieme ai miei compagni, sappiamo di avere come obiettivo portare a casa la vittoria ad ogni partita. Serve avere fame quando si va in campo, siamo un grande gruppo e si vedrà sicuramente. Il mister ha chiesto a noi esterni di cercare la profondità e l’uno contro uno, siamo tutti elementi con caratteristiche importanti, dobbiamo essere cattivi sotto porta; mi sono posto l’obiettivo di migliorarmi rispetto allo scorso anno. Come giocare in campo lo decide il mister, c’è grande qualità in tutto il gruppo; non guardiamo troppo avanti, intanto pensiamo alla partita di domenica, tutte le sfide saranno importanti e decisive. Abbiamo bisogno dei tifosi, saranno il nostro dodicesimo uomo; facevo il raccattapalle ai tempi della Serie A ed era uno spettacolo vedere lo stadio pieno.”