Ultime News

Da qualche giorno la rinnovata Palmese è al lavoro per preparare la stagione 2022/2023, che la vedrà ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Alla guida dei neroverdi è stato riconfermato mister Giuseppe Crucitti...

Dilettanti

PRONTI PER RIPARTIRE ! La società comunica che in data 16 agosto alle ore 18, la formazione Juniores e della Prima squadra insieme allo staff tecnico si ritroveranno presso lo stadio “Nino Lo Presti” di Gallico, per...