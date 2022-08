Promozione, Rocco Calandruccio è il nuovo responsabile della comunicazione dell’Archi

La società è lieta di annunciare l’ufficializzazione del nuovo responsabile della comunicazione, Rocco Calandruccio, il quale metterà a disposizione tutta la sua professionalità e competenza per l’ASD Comprensorio Archi Calcio, come ha già ottimamente dimostrato nella precedente esperienza alla Reggiomediterranea e ancora oggi nelle vesti di giornalista sportivo, ricoprendo ruoli di responsabilità. Con la scelta di Calandruccio, la società capitanata dai presidenti Tripodi, Meliadò e Romeo insieme all’operato del dg Laganà, fa intendere come sia fondamentale puntare sul settore della comunicazione, ma soprattutto strutturarsi con figure serie e qualificate, in grado di poter contribuire alla crescita del nuovo progetto biancazzurro.