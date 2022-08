Promozione, il Roccella si assicura Darboe e Coluccio

Doppia novità per il Roccella in fase di costruzione. Il club ionico ha annunciato l’ingaggio del gambiano Ebrima Darboe, centrocampista, e dell’attaccante Davide Coluccio. Di seguito i due comunicati del club.

E’ fatta per il tesseramento di Darboe Ebrima, dal Gambia, centrocampista ventiquatrenne longilineo di grande qualità, ha giocato a Gioiosa Jonica, Mammola e nella Vallata del Torbido, sempre in Promozione. Il Presidente ed i soci augurano un buon campionato e lo ringraziano per aver voluto fortemente l’ASD Roccella 1935.