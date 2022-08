Reggina, Santander: “Il mio obiettivo è portare questa squadra in Serie A”

Federico Santander, il nuovo attaccante della Reggina, si è presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Centro Sportivo Sant’Agata. Queste le sue parole.

“Con Inzaghi sono rimasto poco tempo a Bologna, però in quel frangente mi ha dato la fiducia necessaria per crescere come calciatore; il mio infortunio capitò proprio contro la Reggina. Avevo richieste da un’altra squadra, la fiducia da parte del mister mi ha spinto a venire qui. Mi hanno fatto arrivare non per fare gol ma per portare la Reggina in Serie A, il mio obiettivo è quello; ho un biennale con il secondo anno che è già da Serie A. Il primo anno a Bologna ho fatto bene, nel secondo Mihajlovic ha avuto i problemi che sapete ed è stato lontano da noi sei mesi; il terzo anno mi ha fermato l’infortunio, nel quarto invece ho trovato poco spazio. Non conta A o B, mi piace giocare a calcio, voglio divertirmi. Sono rientrato con la squadra da pochi giorni, ho anche avuto un problema con il dente; non sono al 100% ma farò di tutto per essere disponibile il prima possibile. Ho scelto la Reggina perché il mister mi ha chiamato per salire in A, la società mi ha sorpreso molto, c’è tanta voglia di arrivarci. Piano piano arriveranno i tifosi e gli abbonamenti, con i risultati si avvicineranno alla squadra. Non so esattamente quale modulo sceglierà il mister, a me piace fare gol e aiutare la squadra, se la squadra mi aiuta.”