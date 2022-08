IN PORTA SCELTO LUCA SCHIAVELLO

La Società è lieta di annunciare ufficialmente che il portiere Luca Schiavello, (2003), sarà un tesserato ASD Roccella 1935 per questa stagione sportiva, in quanto è giunto con la formula del prestito dal l’AC Locri 1909. Il Presidente ed i soci oltre a ringraziare Luca ed augurargli buon campionato, ringraziano il Locri per aver consentito ed agevolato tale operazione.