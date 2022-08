Promozione, il Ravagnese riparte con un staff tecnico in parte rinnovato

Agli ordini di mister Peppe Aquilino, il Ravagnese ha cominciato a sudare in vista della prossima stagione durante la quale il confermatissimo mister potrà avvalersi della collaborazione dello staff messogli a disposizione dalla società e composto dall’allenatore in 2a Francesco Tosti (che, da calciatore, tutti ricordano tra i protagonisti della storica finale per lo scudetto tra la sua Reggina Primavera e il Torino di Bobo Vieri), dal preparatore atletico Prof. Andrea Siclari e dal preparatore dei portieri Fabio Placanica con il coordinamento dell’immancabile Antonio Loi.

ASD Ravagnese Calcio