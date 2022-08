Promozione, doppio colpo di mercato per il Roccella

Doppio rinforzo di qualità per il Roccella che si prepara ad affrontare il campionato di Promozione. La squadra amaranto, affidata a mister Squillace, ha ufficializzato i primi due tasselli.

Il primo colpo di mercato è in realtà inteso come l’aver trattenuto un calciatore molto richiesto: si tratta infatti di Alieu Sowe, classe 2000, difensore centrale, una preziosa riconferma per gli amaranto. Dopo tante stagioni giocate ad alto livello, soprattutto in Eccellenza, torna a vestire la maglia del Roccella dopo nove anni Marco Sorgiovanni, protagonista con Siderno, Isola Capo Rizzuto e StiloMonasterace nelle ultime annate.