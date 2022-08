Serie D, doppio innesto di qualità per il Cittanova

Prosegue senza sosta il lavoro di costruzione dell’organico da parte del Cittanova Calcio. Un’attività costante e qualificata, che sta vedendo impegnati tutti i componenti della dirigenza giallorossa in totale sinergia. Nella giornata odierna, dopo i primi innesti comunicati ad inizio settimana, altri due annunci ufficiali di assoluta qualità: i centrocampisti Antonio Crucitti e Angelo Marco Rao. Colpi di indiscusso valore, capaci di alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Angelo Galfano.

Antonio Crucitti (nell’immagine principale), fantasista classe ‘87, è un beniamino degli appassionati del calcio dilettantistico che non ha bisogno di presentazioni. Già protagonista di una straordinaria stagione in giallorosso (2018/2019), durante la quale conquistò il titolo di vice capocannoniere del Girone I di Serie D con ben 21 reti, vanta nel suo curriculum anche le stagioni con Palmese, Gioiese, Modica, Ragusa, Taranto, Vibonese, ACR Messina e San Luca.

Angelo Marco Rao (a sinistra), classe ‘03, è un centrocampista caratterizzato da ottima tecnica individuale e dalla spiccata propensione offensiva. Per lui tutta l’anima trafila con le giovanili della Reggina Calcio, fino alle sfide entusiasmanti con la maglia della Primavera Amaranto. Un tassello importante per il mosaico tecnico e tattico del Cittanova Calcio 2022/2023.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questa parentesi estiva – ha sottolineato il presidente giallorosso Guido Contestabile – ed è straordinario vedere come tifosi, sponsor e appassionati stiano sostenendo questo percorso con entusiasmo e partecipazione, nonostante la partenza in ritardo. Stiamo investendo per costruire una squadra all’altezza di in torneo che si preannuncia complicato e combattuto. C’è tanto lavoro ancora da fare, ma la fiducia che stiamo riscontrando è un segnale positivo che non possiamo sottovalutare. Nei prossimi giorni annunceremo altre operazioni di mercato. Intanto, un ringraziamento lo rivolgiamo a quanti in queste settimane hanno già acquistato l’abbonamento, agli sponsor e ai partner di questo straordinario percorso sportivo”.

#SerieD #CalcioCittanovese