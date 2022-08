Promozione, il nuovo organigramma del Roccella

Come annunciato qualche giorno addietro, l’ ASD Roccella 1935 è nuovamente in ‘‘pista’’ per competere ed onorare il Campionato di Promozione Girone B, dove sicuramente saranno tante le squadre protagoniste. Intanto la Società ha ufficializzato in Lega l’organigramma per questa stagione sportiva, che vede la conferma del solo Presidente nella persona dell’imprenditore Rocco Vincenzo Femia, mentre gli altri sono, almeno in questi ultimi anni, di nuova nomina. Il vice Presidente sarà Vincenzo Costa, il segretario Generale Vittorio Placanica, il cassiere Maurizio Misiti, (nel passato Presidente in serie D), e responsabile area Tecnica Vincenzo Fragomeni. Inoltre altri dirigenti sono: Mimmo Russo e Alfredo Russo.

La Società comunica che è possibile tranquillamente far parte di questa nuova costituita famiglia e dare un supporto al Roccella 1935, basta presentarsi al campo sportivo, «N. Muscolo», nei giorni di allenamento, dove sarà sempre presente uno dei nostri dirigenti. Vi aspettiamo.

e-mail: asdroccella1935@libero.it