Locri, Pagano: “Con il giusto atteggiamento la salvezza non ci sfuggirà”

Prosegue incessante la preparazione del Locri verso la nuova stagione, con la squadra a disposizione di mister Mancini praticamente quasi completata, ma la dirigenza resta vigile e lavora per assestare gli ultimi colpi di mercato. Nel frattempo, uno dei veterani amaranto, Cosimo Pagano, ha parlato attraverso i social network del club; di seguito riportiamo un piccolo estratto delle sue dichiarazioni.

“Puntiamo ad una salvezza tranquilla, siamo una buona squadra e con il giusto atteggiamento non ci sfuggirà. Siamo un bel gruppo, i ragazzi nuovi si sono subito integrati bene; ho affrontato qualcuno di loro da avversario, ad esempio Mbaye, è un bel difensore, per i suoi avversari non sarà facile. Spero di rivedere allo stadio il pubblico dell’ultima Serie D.”