Promozione, il Roccella riparte da mister Squillace

La Società è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Giampiero Squillace. “Bisogna stare sul pezzo perché questo è un anno importante” – sono state le sue prime dichiarazioni da tecnico amaranto – “Posso dire di essere non felice ma Stra-felice per la stima e per l’opportunità datami dal Presidente e dal Direttore, cercherò di ricambiare con il lavoro e con la dedizione “.