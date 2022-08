Promozione, gran colpo di mercato per la Cinquefrondese

MATTEO CARBONE È UN NUOVO GIOCATORE DELLA CINQUEFRONDESE!!!

Cinquefrondese che si assicura le prestazioni di Matteo Carbone, attaccante tra i più prolifici del panorama dilettantistico regionale. Colpo grosso dellache si assicura le prestazioni di Matteo, attaccante tra i più prolifici del panorama dilettantistico regionale.

La società ha lavorato insistentemente per chiudere l’affare e mettere a disposizione di mister Logozzo un’atleta dalle grandi capacità realizzative.

Cresciuto nel settore giovanile del Marina di Gioiosa, ha militato con la stessa società nel campionato di Promozione, poi l’esperienza a Roccella in Eccellenza condita dalla vittoria del campionato e la successiva partecipazione al torneo di serie D. Stessa sorte a Cittanova in Eccellenza con vittoria dei play off e passaggio in Serie D, così come a Locri dove centra il triplete vincendo campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Per Carbone anche un’esperienza nel Lazio con il Fiumicino per poi tornare al Locri in Serie D. Nelle ultime stagioni Roccella in Eccellenza e Brancaleone in promozione con vittoria del campionato.

Ecco le prime parole di Carbone da nuovo giocatore della Cinquefrondese.

“Ringrazio la società per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei miei confronti e spero di ripagarla nel migliore dei modi. Credo che stia allestendo un’ottima squadra con la quale ci potremmo togliere molte soddisfazioni.”

Ufficio Stampa USD Cinquefrondese