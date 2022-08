Arrivano in amaranto l'attaccante ivoriano classe 2002 e il difensore centrale senegalese classe '97

Altri due volti nuovi si affacciano allo stadio “Macrì” di Locri, unendosi all’organico di mister Mancini che lavora per preparare la nuova stagione. Si tratta di Sory Dembele e Ibrahime Mbaye.

Sory Dembele (a sinistra), attaccante ivoriano classe 2002, è reduce da due stagioni di D con le maglie di Troina e Giarre. Ibrahime Mbaye (a destra), difensore centrale senegalese classe ’97, con esperienze in C nella Viterbese e in D con Troina, Roccella, Castiadas e Casale.