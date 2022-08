Coppa Italia, date e orari dei Trentaduesimi di finale: si gioca fino a lunedì

Date e orari dei sedici match in programma per questo turno di coppa

Il programma completo dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023: quattro partite in programma ogni giorno, si comincia oggi per terminare lunedì 8 agosto. Gare di sola andata, chi passa il turno tornerà in campo il 19 ottobre per i Sedicesimi di finale.

COPPA ITALIA – TRENTADUESIMI DI FINALE

Venerdì 5 agosto

17:45 Cagliari-Perugia

18:00 Udinese-FeralpiSalò

21:00 Lecce-Cittadella

21:15 Sampdoria-Reggina

Sabato 6 agosto

17:45 Pisa-Brescia

18:00 Spezia-Como

21:00 Empoli-Spal

21:15 Torino-Palermo

Domenica 7 agosto

17:45 Venezia-Ascoli

18:00 Verona-Bari

21:00 Salernitana-Parma

21:15 Monza-Frosinone

Lunedì 8 agosto

17:45 Genoa-Benevento

18:00 Modena-Sassuolo

21:00 Cremonese-Ternana

21:15 Bologna-Cosenza