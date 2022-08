Serie D, per il San Luca un nuovo arrivo e un’altra riconferma

Resta in giallorosso il 2001 Suraci mentre dal Gioiosa arriva il 2003 Raso

Altri due elementi si aggiungono all’organico del San Luca di mister Cozza. Si tratta di due giovani molto interessanti, uno riconfermato, l’altro approdato in giallorosso dall’Eccellenza.

La riconferma è arrivata per Francesco Suraci, centrale di centrocampo classe 2001, che dopo le esperienze con Roccella e Afragolese era arrivato a San Luca lo scorso dicembre, disputando ben 22 partite (sono oltre 60 le presenze totali in Serie D per lui).

Il volto nuovo appena ufficializzato dal club aspromontano è invece Gabriele Raso, classe 2003, un jolly di centrocampo molto duttile che si è ritagliato il proprio spazio nell’ultima stagione di Eccellenza con la maglia del Gioiosa Ionica.