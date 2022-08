Sampdoria-Reggina, i convocati di Inzaghi: assenti Santander e Obi

Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha convocato 23 giocatori in vista della sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro la Sampdoria, in programma domani sera allo stadio Luigi “Ferraris”. Presenti quasi tutti i neo acquisti, compresi Majer e Gori arrivati negli ultimi giorni, mentre non prenderanno parte alla trasferta Obi e Santander, ancora non al meglio della condizione.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia

Difensori: Camporese, Cionek, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Situm

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas

SANTO ROMEO