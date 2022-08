Promozione, il Roccella riparte da zero per programmare il futuro

Il presidente Femia ha parlato di salvezza e valorizzazione dei giovani per questo primo anno, così a porre le basi per un futuro importante

Attraverso un comunicato diffuso tramite i social ufficiali del club, il Roccella è tornato a far sentire la propria voce dopo un lungo silenzio, necessario per riannodare i fili e tirare le somme dopo le delusioni e le difficoltà delle ultime stagioni. A far sentire in particolare la propria voce è stato il presidente amaranto, Rocco Vincenzo Femia, il quale ha parlato di una stagione in arriva durante la quale si penserà alla salvezza passando attraverso la crescita dei giovani, così da poter cominciare a porre le basi per un futuro all’altezza della storia del club.

Di seguito il comunicato del club.

ARIA NUOVA NEL ROCCELLA 1935