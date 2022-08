Eccellenza, il Bocale conferma il giovane talento Triolo

Il Bocale Calcio ADMO comunica con grande piacere che il difensore Francesco Triolo vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2022/2023.

Triolo, classe 2004, diciotto anni compiuti ad aprile, nonostante l’interessamento da parte di club di categoria superiore, ha scelto di proseguire la sua avventura a Bocale, dove avrà l’occasione di maturare e acquisire ulteriore esperienza. Ex giovanili della Reggina, arrivato in biancorosso a metà della scorsa stagione, ha dovuto inizialmente lottare con un problema fisico che lo ha reso disponibile a intermittenza, ma una volta recuperata la miglior condizione, è diventato un punto fermo della squadra di Laface, dimostrando di essere non solo uno dei rari difensori centrali under affidabili della categoria, ma anche e soprattutto uno dei più forti e con ulteriori, enormi margini di miglioramento che potranno portarlo lontano. Carattere e coraggio da veterano, sarà certamente anche nella nuova stagione uno dei cardini della squadra biancorossa; nell’allenamento congiunto contro la Reggina disputato a luglio, con zero preparazione alle spalle, ha giocato l’intero match riuscendo a tenere testa agli avversari e senza mai calare d’intensità.

A Francesco, il Bocale Calcio ADMO augura una stagione stellare, per arrivare lontano tutti insieme!

A.S.D. Bocale Calcio ADMO