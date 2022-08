Serie D, il San Luca conferma il giovane Favasuli

Altra riconferma nell’organico del San Luca di mister Cozza. Il tecnico ex Reggina potrà contare su Salvatore Favasuli, esterno mancino classe 2003 in grado di occupare qualunque ruolo sulla corsia, già protagonista in giallorosso nella scorsa stagione: arrivato a dicembre 2021, ha disputato 20 partite, quasi tutte per intero, trovando per due volte la via della rete contro Biancavilla e Castrovillari.

Di seguito il comunicato del club.

La corsa non è nulla, se non è abbinata alla dedizione e all’impegno.

Uno dei nostri guerrieri resta con noi.

Salvatore Favasuli resta con noi.

Auguriamo a Salvatore buona fortuna e buon lavoro, inoltre speriamo di raggiungere tantissime soddisfazioni insieme.