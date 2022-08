Locri, Carella: “Mi piacerebbe ripetermi ma so che la D non è come l’Eccellenza”

Uno dopo l’altro, i sicuri protagonisti della stagione 2022/2023 del Locri stanno esprimendo il loro pensiero e il loro augurio sull’esito della nuova annata, attraverso i canali social del club. Dopo i nuovi arrivati alla corte di mister Mancini, è stato il turno di Franco Carella, bomber argentino classe ’92, già in amaranto dallo scorso campionato, pronto per tornare a colpire in Serie D dove ha già disputato la seconda metà della stagione 2020/2021 con il San Luca, siglando 5 gol in 13 partite. Di seguito riportiamo un estratto delle parole di Carella.

“La preparazione procede bene, sentiamo tutti la stanchezza ma stiamo comunque facendo il meglio che possiamo. Mi piacerebbe fare bene come l’anno scorso, anche se sono consapevole della grande differenza tra Eccellenza e Serie D. I nuovi arrivati stanno dimostrando di essere brave persone oltre che ottimi calciatori, farli integrare nel gruppo diventa più facile così.”

(Fonte foto: archivio pagina Facebook A.C. Locri 1909)