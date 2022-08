Eccellenza, tante novità per il Gallico Catona, tra staff tecnico e mercato

Il Gallico Catona ha definito staff dirigenziale e tecnico per la stagione 22/23. Nove dirigenti a “portafoglio” (Lo Presti, Postorino, Romeo, Gatto, Misiti, Richichi, Mileto, Malavenda, Violante), nelle fila dirigenziali c’è il ritorno anche dell’ ex patron Nello Violante. Neo presidente è l’avvocato Antonio Lo Presti, 42 anni, avvocato subentra a Nino Polito.

Continua l’idillio con il tecnico di Taurianova Peppe Giovinazzo, quarta edizione, vice Natale Lo Presti, preparatore atletico Salvatore Gangemi, preparatore dei portieri Angelo Sciaratta, massaggiatore Paolo Morello, magazziniere “Mimmone” Tavella.

Riguardo al settore giovanile, nuovo e prestigioso incarico per il tecnico Enzo Martino, c’è anche il team manager Santo Mandalari.

Sul fronte del mercato, il “diesse” Peppe Misiti lavora a maniche rimboccate per completare e migliorare l’organico. Ai saluti Condemi, Calivà, Infusino, Accinelli, si è alla ricerca di un portiere (Parisi o Fabrizio Pratticò), un difensore (Fayè), per l’attaccante si segue una pista estera. Arriverà un centrocampista di categoria superiore. Conferme per l’inossidabile coppia difensiva Calarco e Taverniti, i baby Sofrà e

Scaramuzzino hanno tante richieste da società professionistiche.

Giuseppe Calabrò

(Fonte foto: archivio pagina Facebook Gallico Catona)